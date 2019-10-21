ترقية 88 موظفًا في الهلال الأحمر السعودي

المواطن - الرياض

اعتمد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، ترقية وتحسين وضع أكثر من 88 موظفًا ممن يعملون على الوظائف الإدارية وشاغلي وظائف المستخدمين وبند الأجور.

وجرى اعتماد ترقية أكثر من خمسين موظفًا إداريًا من المرتبة 46، فما دون بعد إكمالهم المدة النظامية عملًا بأحكام الترقيات، مع ترقية 38 موظفًا من شاغلي وظائف المستخدمين وبند الأجور بعد إكمالهم المدة النظامية لاستحقاق الترقية.

الجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الترقيات هم من الذين يعملون بالمركز الرئيسي وباقي الفروع ببعض مناطق المملكة.