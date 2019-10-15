تركيا تعاند العالم: سنواصل عمليتنا في سوريا!

تركيا تعاند العالم: سنواصل عمليتنا في سوريا!

2019/10/15
الساعة 11:25 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، في تحدٍّ واضح للعالم، أن أنقرة ستواصل عمليتها في سوريا مع أو بدون دعم العالم، ونددت تركيا في بيان لها بالاتفاق بين النظام السوري والقوات الكردية.

وأعلن مدير التواصل في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون لوكالة “فرانس برس”: “سنواصل قتال المجموعات الإرهابية، وداعش من بينها، إن قبل العالم بذلك أم لم يقبل”.

من جهته، وصف ألكسندر لافرينتييف، مبعوث الرئاسة الروسية (الكرملين) إلى سوريا، الهجوم التركي في شمال شرقي سوريا بأنه “غير مقبول”.

كما أكد لافرينتييف أن روسيا توسطت في اتفاق بين النظام السوري والقوى الكردية، مما سمح بدخول قوات النظام منطقة يسيطر عليها الأكراد.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أدان الاثنين بشدّة الهجوم العسكري “غير المقبول” الذي تشنه تركيا ضد الفصائل الكردية في شمال شرقي سوريا، معتبرًا أنه أسفر عن “إطلاق سراح العديد من المعتقلين الخطرين” المنتمين إلى داعش.


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