تركيا تهدد بالرد في حال فرض عقوبات أمريكية على أنقرة

المواطن - متابعة

هدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مساء اليوم الخميس، بالرد في حال فرض عقوبات أمريكية على أنقرة، وقلل من أثر العقوبات بسبب العملية العسكرية في سوريا.

جاء ذلك ردًا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا لتركيا، بمزيد من العقوبات الاقتصادية إذا لم تحترم “قواعد اللعبة” في سوريا. واعتبر أن تركيا ستضرر ماليًا بشدة إذا لم تلتزم بالقواعد، وفقًا لـ”العربية”.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: إن تركيا كانت تخطط منذ فترة طويلة لمهاجمة الأكراد، لكنهم كانوا يقاتلون منذ زمن”. وأضاف “ليس لدينا جنود أو عسكريون في أي مكان بالقرب من منطقة الهجوم، أحاول إنهاء الحروب التي لا نهاية لها”. كما أكد أنه يحاول التحدث إلى الطرفين.

وأكد أوغلو، إن بلاده ستكون مسؤولة فقط عن سجناء تنظيم “داعش” المحتجزين في نطاق المنطقة الآمنة التي تهدف لإقامتها في سوريا بعد توغلها العسكري.

وأضاف الوزير في تصريح للصحافيين أن تركيا ستطلب من الدول التي جاء منها السجناء تسلمهم، مضيفًا أنه في حال رفضها فإن أنقرة ستتحمل مسؤولية محاسبتهم.

بدوره، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم، إن بلاده سترسل اللاجئين السوريين لديها، الذين يصل عددهم إلى 3.6 مليون لاجئ، إلى أوروبا إذا صنفت الدول الأوروبية التوغل العسكري التركي في سوريا على أنه احتلال.

وقال أردوغان إنه يضمن ألا يكون لمتشددي تنظيم داعش وجود في شمال شرق سوريا بعدما تكمل بلاده هجومها على المقاتلين الأكراد في المنطقة.

وأكد أن أسرى داعش الذين ينبغي إبقاؤهم محتجزين سيقبعون في السجن، وسيجري ترحيل من تقبل دولهم استقبالهم.