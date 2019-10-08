تركي آل الشيخ: كل من يصنع الفرحة بموسم الرياض له شكر مني ومن الملايين

المواطن - الرياض

أكد رئيبس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن خلف النجاحات الكبيرة في موسم اليوم الوطني الـ89، جهات حكومية وقطاعًا خاصًّا ومواهب يبذلون الغالي والنفيس لهذا الوطن وهذا الشعب العظيم.

وتابع آل الشيخ أن هؤلاء يستحقون كل الشكر والتقدير على عملهم وجهدهم، متابعًا: كل من يساهم مع الهيئة في صناعة الفرحة بموسم الرياض له شكر خاص مني ومن الملايين اللي راح تحضر.

وينطلق موسم الرياض حاملًا الفرحة والابتكار والخيال من العاصمة بأكثر من 100 عرض و12 منطقة ترفيه مختلفة، في 70 يومًا متواصلًا.

ويقدم موسم الرياض عروضًا حماسية من الأكشن وخفة اليد والحياة البرية والمطاعم والماركات العالمية وعروض السيارات، بالإضافة إلى مزادات وألعاب وحفلات شرقية وأجنبية، وتراث وفن أصيل من أقصى الشرق إلى الغرب، لتجتمع لأول مرة في التاريخ كل هذه الفعاليات في منطقة واحدة موجهة إلى جميع شرائح المجتمع.

والمناطق التي تستضيف موسم الرياض هي “الرياض بوليفارد وواجهة الرياض ومعرض الرياض للسيارات ورياض ونتر وندرلاند، وملاعب الرياض، والحي الدبلوماسي، والمربع والملز ووادي نمار ونبض الرياض ورياض سفارات وصحاري الرياض”.