تركي آل الشيخ ممازحًا: “أبي تيشيرت هلالي قدي” .. ورئيس الهلال: في الطريق

المواطن - محمد سمعه

مازح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، فهد بن نافل رئيس الهلال وذلك قبل مواجهة أزرق العاصمة لنادي ضمك في الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال آل الشيخ لرئيس الهلال: “أبي تيشيرت قدي بجي فيه”.

وعلى الفور رد رئيس الهلال قائلًا: تيشيرت الهلال في الطريق.

وكان آل الشيخ أعلن في وقت سابق عن نيته حضور مباراة الهلال في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا حال تأهله على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وقرر آل الشيخ التبرع بـ8000 تذكرة في مباراة الهلال وضمك مع مبلغ مالي لأسرة لاعب الهلال الراحل عبدالله الشريدة.

وقال تركي آل الشيخ عبر تويتر ردًا على فهد بن نافل رئيس الهلال: سألت وقالوا بقى 8000 تذكرة، أعلن عن تبرعي بها ومبلغ مالي لأسرة المرحوم عبدالله الشريدة رحمه الله، وهذا واجبي لكل من خدم الوطن.

ورد رئيس الهلال قائلًا: جزاك الله خيرًا ما تقصر وإن شاء الله نشوف جماهيرنا غدًا تقديرًا لـ عبدالله الشريدة رحمه الله.