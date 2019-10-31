تركي آل الشيخ: ميسي في الرياض قريبًا

المواطن - الرياض
أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه أن موسم الرياض سيشهد خلال الأيام القليلة المقبلة حضور لاعب كرة القدم ونجم برشلونة “ميسي”.
وقال آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “ميسي جاي الرياض”.
أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه أن موسم الرياض سيشهد خلال الأيام القليلة المقبلة حضور لاعب كرة القدم ونجم برشلونة “ميسي”.
وقال آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “ميسي جاي الرياض”.
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