تركي آل الشيخ: وعد .. موسم الرياض بيكون حديث العالم

تركي آل الشيخ: وعد .. موسم الرياض بيكون حديث العالم

2019/10/06
الساعة 11:58 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، عن ظهوره في لقاء تلفزيوني مع قناة العربية يوم الاثنين المقبل للحديث عن موسم الرياض.

وأضاف تركي آل الشيخ: وعد بدعم سيدي ولي العهد موسم الرياض بيكون حديث العالم، واجبنا في الترفيه، أنا وكل الفريق أسعدكم.. كان المفروض أطلع بكرة بس لظرف صحي منعني من ذلك.. بتوحشوني.

ويعد موسم الرياض هو الحدث الترفيهي الاستثنائي بالمملكة وفي الشرق الأوسط، حيث تجتمع لأول مرة أضخم الفعاليات العالمية والعربية والمحلية لأكثر من شهرين في 12 منطقة بمدينة واحدة لتصنع الفرحة والبهجة لكافة فئات المجتمع.

وفي وقت سابق، أطلقت هيئة الترفيه البوابة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات المشاركة في موسم الريال من قبل الشركات والأفراد وهواة التصوير، حيث يمكن لمن يرغب في المشاركة تعبئة النماذج الموجودة في الموقع.


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