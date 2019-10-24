تركي آل الشيخ يرحب بالأمير عبدالرحمن بن مساعد في موسم الرياض

المواطن - الرياض

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، صورة تجمعه مع الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد.

وكان وسم “ليلة عبدالرحمن بن مساعد”، قد تصدر تويتر في المملكة خلال الساعات الماضية.

وعلق الكاتب والإعلامي محمد شنوان العنزي على الوسم بقوله: “ليلة إبداع ..

صاغها “مبدع” ..!

جمع “نبض الشوارع” ..

في قصائد مختلفة/محلقة ..!

عبدالرحمن بن مساعد ..

كتب “مذهلة” وأذهل ..!

وكتب “البرواز” ليحصر الجمال في “نص” ..!

وكتب “ شبيه الريح” ليطير بنا إلى فضاء غير ..!

يستحق هذا التكريم والتقدير..!

وغرد بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، رئيس مركز مبادرات مسك بقوله: “يمنح للكلمة الترف الاستثنائي.. يعطيها من قلبه.. وفصاحة قوله، لتصبح نجمة ذات لمعة.. وتغذو “مذهلة”، لوطنه.. كلمته سيف، ولعشقه.. حرفه مُبهج، وللحياة.. نظرة من ثراء قلب.. تصبح أجمل”.

وأضاف بدر العساكر: “لسمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد، في كل ليلة.. أثير ينتشر سمعًا، وقراءة.. ونحن نزهو”.