تركي آل الشيخ: 6 فعاليات في موسم الرياض Full

المواطن - الرياض

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن (البوليفارد، ونترلاند، المربع، والملز، وواجهة الرياض، ونبض الرياض) كلها Full، في إشارة إلى اكتمال حجز التذاكر المخصصة لها.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، وصول موسم الرياض إلى 80% من “التارجت” المطلوب منه في آخر الموسم، وذلك بعد مرور 10 أيام فقط من انطلاقه.

وقال تركي آل الشيخ: الحمد الله أن يصل موسم الرياض لـ80% من التارجت المطلوب منه في آخر الموسم من أول 10 أيام وباقي شهرين… ما شاء الله… أشكر كل من ساهم في هذا الموسم… ودعم سيدي ولي العهد ورؤيته وتوجيهاته هي التي ساهمت في هذا بعد توفيق الله سبحانه.

وتستقبل وجهات موسم الرياض المواطن والمقيم والزائر خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر في 12 وجهة، هي: 1- الرياض بوليفارد 2- واجهة الرياض 3- معرض الرياض للسيارات 4- رياض ونتر وندرلاند 5- ملاعب الرياض 6- الحي الدبلوماسي 7- المربع 8- الملز 9- وادي نمار 10- نبض الرياض 11- رياض سفاري 12- صحارى الرياض.