تركي آل الشيخ: 6 فعاليات في موسم الرياض Full

تركي آل الشيخ: 6 فعاليات في موسم الرياض Full

2019/10/25
الساعة 9:44 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن (البوليفارد، ونترلاند، المربع، والملز، وواجهة الرياض، ونبض الرياض) كلها Full، في إشارة إلى اكتمال حجز التذاكر المخصصة لها.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، وصول موسم الرياض إلى 80% من “التارجت” المطلوب منه في آخر الموسم، وذلك بعد مرور 10 أيام فقط من انطلاقه.

وقال تركي آل الشيخ: الحمد الله أن يصل موسم الرياض لـ80% من التارجت المطلوب منه في آخر الموسم من أول 10 أيام وباقي شهرين… ما شاء الله… أشكر كل من ساهم في هذا الموسم… ودعم سيدي ولي العهد ورؤيته وتوجيهاته هي التي ساهمت في هذا بعد توفيق الله سبحانه.

وتستقبل وجهات موسم الرياض المواطن والمقيم والزائر خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر في 12 وجهة، هي: 1- الرياض بوليفارد 2- واجهة الرياض 3- معرض الرياض للسيارات 4- رياض ونتر وندرلاند 5- ملاعب الرياض 6- الحي الدبلوماسي 7- المربع 8- الملز 9- وادي نمار 10- نبض الرياض 11- رياض سفاري 12- صحارى الرياض.


هل قرأت هذا ؟
  • تركي آل الشيخ: تذاكر موسم الرياض تجاوزت 8 ملايين و300 ألف تذكرة
    •
  • رسمة 3D للنافورة الراقصة وفعاليات متنوعة في بوليفارد الرياض 
    •
  • “المواطن” توثق بالصور.. ليلة البوليفارد خيال يفوق الأحلام
    •
  • مسيرة بوليفارد الرياض.. فعاليات وترفيه يفوق الخيال
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :