تركي الدخيل يتحدث عن موسم الرياض.. ماذا قال؟
شكر الجميع على جهودهم وأولهم تركي آل الشيخ

تركي الدخيل يتحدث عن موسم الرياض.. ماذا قال؟

2019/10/13
الساعة 11:05 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أشاد تركي الدخيل، سفير المملكة لدى الإمارات، بموسم الرياض والجهود المبذولة لإنجاز أضخم فعاليات ترفيهية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الدخيل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “العمل المبذول في موسم الرياض عمل مبهر وجبار، سيرد الدَّيْن للرياض وأهلها على سنوات لم يعرفوا ترفيهاً ومتعةً إلا بالسفر”.

وأضاف “اسمعوا هذا التسجيل لتتأكدوا مما أقول. شكراً لكل من ساهم في هذا الموسم وأولهم معالي الأستاذ تركي آل الشيخ”.

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروض وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

كما يحتوي موسم الرياض أيضاً على أشهر المطاعم العالمية وأشهر الطهاة على مستوى العالم، بوجود 31 مطعماً لأول مرة على أرض الرياض، في الموسم الذي يستمر لأكثر من شهرين.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

 


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