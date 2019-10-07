تريساكو: مشاكل الـVAR حدثت في 4 مباريات بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أكد الإسباني فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن مشاكل تقنية الـVAR حدثت فقط في 4 مباريات خلال بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال تريساكو: خلال الجولات الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تابعنا 305 حالة في 39 مباراة عن طريق تقنية الفيديو VAR ولم تحدث مشاكل التقنية إلا في أربع مباريات وهي الفتح ضد النصر، الوحدة ضد أبها، ضمك ضد الاتحاد، ضمك ضد الوحدة.

وتابع تريساكو: إذا أردنا عودة الحكام السعوديين إلى قيادة المباريات فيجب أن يحصلوا على رخصة الـVAR وسنُقيم دورتين بعد أسبوعين ليُصبح لدينا 12 حكمًا للساحة و 12 مساعدًا يملكون هذه الرخصة.

وأكمل رئيس لجنة الحكام حديثه قائلًا: سنعقد اجتماعًا بعد كل جولة يحضره المحللون التحكيميون والإعلاميون لكشف الأخطاء التحكيمية في مباريات الدوري.