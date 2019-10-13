تريساكو مهاجمًا الإعلام والأندية: لا يعرفون القانون ويصنعون المشاكل

المواطن - محمد سمعه

قال الإسباني فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الأندية تتحدث فقط عن مصالحها بغض النظر عن معرفتها بالقانون التحكيمي.

وأوضح تريساكو قائلًا: الأندية غير متقبلة وجود الحكم الأجنبي في المسابقة، هم يتحدثون فقط عن مصلحة فرقهم بغض النظر عن معرفتهم بالقانون والحالات الصحيحة والخاطئة.

وتابع تريساكو: المشكلات الصغيرة يصنع منها الإعلام مشكلات كبيرة ويتحدث عنها لمدة ثلاثة أيام.

من ناحية أخرى، ذكر فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام باتحاد القدم الذي قال بأنه لم يقرأ بيان النصر الأخير بسبب انشغاله بإقامة دورة لحكام الـVAR في الرياض.

وأشار تريساكو إلى أنه لا يخشى من بيان النصر أو من أي بيان آخر.