تريساكو يشرح آلية عمل تقنية الـVAR غدًا بمؤتمر صحافي

المواطن - واس

يعقد رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم الإسباني فرناندو تريساكو مساء غدٍ مؤتمرًا صحافيًا في قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالرياض.

ومن المقرر أن يكشف تريساكو خلال المؤتمر عن مشروع لجنة الحكام ، مع تقديم شرح حول آلية عمل تقنية حكم الفيديو المساعد.

ويذكر أن الحكم فرناندو تريساكو هو واحد من أشهر حكام الخط أو الحكام المساعدين في مملكة إسبانيا في فترة التسعينات في القرن الماضي.

وبدأ تريساكو مسيرته المهنية كمدرس تربية رياضية، ثم اختار أن يتجه إلى مجال التحكيم ليكون حكمًا مساعدًا.

وسبق للحكم تريساكو أن شارك في إدارة خمس مباريات في مونديال فرنسا 1998، حيث تواجد في الطاقم التحكيمي والذي أدار مباراة أسكتلندا والبرازيل، ثم تواجد في نصف نهائي مونديال 1998 بين فرنسا وكرواتيا، وشارك تحكيميًّا في بطولة كأس العالم للقارات عام 1999 والتي فاز بها منتخب المكسيك.

وتولى تريساكو عددًا من المناصب الإدارية في الفيفا، ومنها؛ مدير إدارة التحكيم 2004/ 2007، مدير عام تطوير الحكام 2008/ 2016، وعمل مقيمًا لحكام الاتحاد الأوروبي 2001/ 2003، بجانب تنظيمه أكاديمية حكام الاتحاد الآسيوي.