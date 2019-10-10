تستغيث من العدوان التركي وتلوح بطفلة.. فيديو مؤثر لأم كردية: “حرام عليكم”‎

تستغيث من العدوان التركي وتلوح بطفلة.. فيديو مؤثر لأم كردية: “حرام عليكم”‎

2019/10/10
الساعة 5:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

لا تزال ردود الفعل الغاضبة من العدوان التركي على سوريا تتواصل مع نزوح آلاف الأسر من رأس العين شمال البلاد مع بدء العملية العسكرية التركية المسماة زورًا وبهتانًا “نبع السلام”.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مؤثرة لسوريين يستغيثون من التجاوز التركي وعدوانه على بلادهم، وبين تلك الفيديوهات مقطع مؤثر لسيدة كردية نازحة تلوح بطفلة صغيرة في يدها مستنجدة بالمجتمع الدولي لردع العدوان التركي.

وجاء في الفيديو على لسان السيدة بينما من حولها يبكون: “أين أمريكا ودول العالم، حرام عليكم أطفالنا في خطر”.


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