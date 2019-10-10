تستغيث من العدوان التركي وتلوح بطفلة.. فيديو مؤثر لأم كردية: “حرام عليكم”‎

لا تزال ردود الفعل الغاضبة من العدوان التركي على سوريا تتواصل مع نزوح آلاف الأسر من رأس العين شمال البلاد مع بدء العملية العسكرية التركية المسماة زورًا وبهتانًا “نبع السلام”.
رسالة بكاء من أم كردية
للمزيد من الأخبار عن عملية "نبع السلام" :https://t.co/Yef7LsyAcO #شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #أخبار_روسيا #فيديو#RT_Arabic pic.twitter.com/r4xmwRQ95P
— RT Arabic (@RTarabic) October 10, 2019
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مؤثرة لسوريين يستغيثون من التجاوز التركي وعدوانه على بلادهم، وبين تلك الفيديوهات مقطع مؤثر لسيدة كردية نازحة تلوح بطفلة صغيرة في يدها مستنجدة بالمجتمع الدولي لردع العدوان التركي.
وجاء في الفيديو على لسان السيدة بينما من حولها يبكون: “أين أمريكا ودول العالم، حرام عليكم أطفالنا في خطر”.