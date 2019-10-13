تسريب موصفات جالاكسي إيه 91 قبل إطلاقه

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نشر موقع سام موبايل (SamMobile) ما قال إنها القائمة الكاملة لمواصفات هاتف جالاكسي إيه 91 (Galaxy A91) الذي تستعد شركة سامسونج لإطلاقه ضمن سلسلة هواتف (جالاكسي إيه).

وقال الموقع- المتخصص في أخبار شركة سامسونج بحسب “العربية”: “يمكننا الآن أن نشارك حصريًّا مواصفات (جالاكسي إيه 91) كاملةً، ونؤكد أن هذا الجهاز سيمتاز حقًّا بمعالج سنابدراغون 855”. وأضاف الموقع أن الهاتف سيوفر مزايا لا تتوفر في هاتف جالاكسي إيه 90 5 جي (Galaxy A90 5G)- الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G- بما في ذلك تقنية الشحن السريع باستطاعة 45 واط.

ووفقًا لموقع (سام موبايل)، فقد يكون هاتف جالاكسي إيه 91 أحد هواتف سلسلة جالاكسي إيه التي تعتزم شركة سامسونج إطلاقها خلال عام 2020، ما يعني أن الهاتف لن يُطلق خلال العام الحالي. ومع ذلك، فقد أشار الموقع إلى أن بعض التقارير تتوقع إطلاقه قبل نهاية عام 2019.

أما فيما يتعلق بالمواصفات، فقد قال الموقع: إن هاتف جالاكسي إيه 91- الذي يحمل رقم الطراز إس إم- إيه 915 إف SM-A915F- سيضم معالج كوالكوم سنابدراغون 855، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، وهي قابلة للتوسعة حتى 512 جيجا بايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية مايكرو إس دي (microSD).

وما يتعلق بالكاميرا، فسيقدم الهاتف نظام الكاميرات ذاته تقريبًا، بما في ذلك كاميرا خلفية أساسية بدقة 48 ميجا بكسل مع مثبت صورة بصري، ولكن كاميرا التصوير العريض لن تكون 8 ميجا بكسل، بل 12 ميجا بكسل. وسيقدم كاميرا ثالثة لتصوير العمق بدقة 5 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية فستكون بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

وسيدعم الهاتف تقنية البلوتوث 5.0، وتقنية Wi-Fi a/b/g/n/ac، ومنفذ يو إس بي-سي (USB-C)، ولكنه لن يدعم شبكات الجيل الخامس. وستكون البطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ ساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 45 واط.