تسليم وحدات الإسكان التنموي للأسر المستفيدة في حفر الباطن

تسليم وحدات الإسكان التنموي للأسر المستفيدة في حفر الباطن

2019/10/23
الساعة 3:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - فواز الأسلمي – حفر الباطن

سلمت وزارة الإسكان صباح اليوم 40 وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان التنموي في حفر الباطن للأسر المسجلة بالضمان الاجتماعي والمستفيدين من الجمعيات الخيرية (جمعية البر، جمعية درة النسائية، وجمعية رعاية الأيتام تراؤف) وذلك بنظام حق الانتفاع.

جاء ذلك تحت رعاية محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود وبحضور مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية عبدالله حسين المويهي.

وفي تصريح لـ “المواطن” أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان سيف السويلم أن عدد الوحدات التي سلمت هي 40 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان.

 


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