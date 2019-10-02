تسليم 40 أسرة في البدائع مفاتيح وحداتهم السكنية الجديدة

المواطن - واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، أمس بمحافظة البدائع، حفل تسليمه مفاتيح 40 وحدة سكنية للإسكان التنموي لمستفيديها، الذين يمثلون الدفعة الثالثة من مستفيدي برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة، والتي تغطي احتياج عدد من الأسر المستفيدة.

وبدأت فقرات الحفل بكلمة لمدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس أحمد المرشد, الذي قدم من خلالها الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته ومتابعته الدائمة لخطوات خدمة الأسر المستفيدة، مشيراً إلى أن تسليم دفعة جديدة من المساكن التنموية لمستحقيها بالمنطقة بالشراكة مع ثلاث جمعيات بالمنطقة خطوة من خطوات خدمة أبناء هذه المنطقة، مبيناً لسموه على أن فرع وزارة الإسكان أنهى توقيع 38 عقد شراكة مع جمعيات المنطقة لتأمين تسهيل السكن المناسب للمستفيدين من المواطنين، مشيراً على أن وزارة الإسكان تسعى إلى تأمين السكن الملائم لكافة الأسر السعودية وخاصة الاسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي والتي تأتي بتوجيهات القيادة ـ أيدها الله ـ وجهود معالي وزير الإسكان لتنفيذ كافة خطط الوزارة لتأمين مسكن كريم لكل مواطن ومواطنه.



من جهته نوّه أمين جمعية الإسكان الأهلية محمد العوفي في كلمة الجمعيات الشريكة التي ألقاها نيابةً عنهم, باستفادة الأسر الفعلية من برامج وزارة الإسكان المتنوعة، مشيراً إلى عملية تسليم المساكن لمستفيديها، التي بات الإعلان عنها بشكلٍ دوري ومستمر، ما يؤكد اهتمام الحكومة الرشيدة بهذا الملف تحديداً، على غرار كثير من الجوانب التي تمس المواطن بصورة مباشرة، لافتاً الانتباه إلى العديد من البرامج التأهيلية والتوظيفية الأخرى لتدريب وتأهيل المستفيدين وتحويلهم إلى منتجين لهذا الوطن المبارك، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته ورعايته الدائمة لمثل هذه البرامج الخادمة لأبناء المنطقة، ولوزارة الإسكان على جهودها في اطلاق هذه البرامج الخادمة للمستفيدين، مؤكداً لسموه على أن الاسر التي تحل لها مشكلة الإسكان تسير احوالها نحو الأفضل دائماً، بعد ذلك قدم عرضاً مرئياً عن الإسكان التنموي عن خدمات الإسكان التنموي للمستفيدين المسجلين في بوابة الدعم السكني “إسكان” والمقدمة بالتكامل مع الجمعيات الأهلية.

وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, أن الدولة ـ رعاها الله ـ تعمل وبشكل متواصل لتقديم كافة المجالات التنموية والخدمية لأبناء هذا الوطن، مشيراً سموه على أننا اليوم نرى إحدى ثمار التكامل بين وزارة الإسكان والجمعيات لخدمة الاسر المستفيدة من برامج الإسكان بالمنطقة، مؤكداً عن سعادته أن هيأ مثل هذه المناسبات المباركة والتي يمكن فيها أبناء هذه المنطقة من المستفيدين من سكن مناسب تقوم عليه الدولة ـ أيدها الله ـ بتأمينه وتهيئته لهم، مباركاً للمهندس أحمد المرشد تكليفه مديراً لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة، داعياً له التوفيق في تنفيذ المزيد من الوحدات السكنية للمستفيدين في كافة انحاء المنطقة، مشيداً بالجهود التي يبذلها أمين عام جمعية الإسكان الاهلية بالمنطقة محمد العوفي في تعزيز خدمة المستفيدين بشكل متواصل.

وعبّر سموه عن سعادته عند تسلّم مستفيدي الإسكان من أبناء المنطقة سكنهم المناسب اللائق بمتطلباتهم، مباركاً للمستفيدين من هذه الدفعة تسلّمهم مساكنهم، داعياً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يجعلها منازل مباركة لهم.

وفي ختام الحفل سلّم سموه 40 أسرة مستفيدة مفاتيح مساكنهم، التي تأتي ضمن برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة، في حين كرّم سموه فريق غدق التطوعي، وفريق فرسان التطوعي، نظير الجهود التطوعية المبذولة لخدمة الإسكان التنموي، ومثلهم كرّم سمو أمير المنطقة الجمعيات الشريكة في خدمة الأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي، التي ضمت جمعية الإسكان الأهلية وجمعية قطرة النسائية وجمعية فتاة البدائع.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، ومحافظ الرس حسين العساف، ومحافظ البدائع عبدالرحمن السديس، ومدراء العموم بالمنطقة ومدراء الجهات الأهلية والأسر المستفيدة.