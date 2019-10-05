تشارك فيه المملكة.. معلومات عن جيتكس 2019 أكبر معرض للتكنولوجيا بالمنطقة

المواطن - الرياض

تنطلق يوم غد الأحد فعاليات الدورة الـ39 بمعرض ومؤتمر جيتكس 2019، التي تنعقد خلال الفترة من 6- 10 أكتوبر في دبي، وذلك بمشاركة المملكة.

ويعتبر جيتكس أكبر معرض سنوي للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، ويمثل فرصة جيدة للشركات على مدار أسبوع كامل لاستعراض إبداعاتها الجديدة، حيث توقعت تقارير دولية وصول القيمة السوقية للمعرض خلال 2020 إلى 168.8 مليار دولار.

ويشهد المعرض مشاركة نحو 4800 شركة عارضة من 140 دولة، على مساحة تصل إلى 1.4 مليون قدم مربعة، مقسمة إلى 21 قاعة رئيسية، تسلط الضوء على دور التكنولوجيا في 26 قطاعًا منها التعليم والصحة، إلى جانب أكثر من 290 ساعة من المحاضرات والندوات، ومن المتوقع أن يصل عدد الزائرين هذا العام إلى 100 ألف زائر.

وتشارك وزارة الداخلية في المعرض بجناح مخصص في قاعة الشيخ سعيد للحكومات جناح S-E1، حيث تقدم خلاله حلولًا تقنية لوطن آمن.

كما أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، عن مشاركتها في جيتكس 2019، حيث ستقوم الشركة التابعة لـ SAMI بعرض منتجاتها وحلولها المتطورة.

ويتيح المعرض على مدار أيامه الخمسة منصة فريدة لشركة الإلكترونيات المتقدمة لاستعراض تطبيقاتها في مجالات الأمن الإلكتروني والخدمات الإلكترونية والصحة الإلكترونية والحلول الذكية في مواقع حيوية مثل المطارات والمجمعات السكنية والتجارية والمساجد، وذلك بجناح الشركة رقم S1-B1 في قاعة الشيخ سعيد بمركز دبي التجاري العالمي.

وستعلن الشركة خلال مشاركتها السادسة عشر بالمعرض عن توقيع اتفاقيات هامة وشراكات إستراتيجية جديدة، بما يعزز مكانتها كمساهم رئيسي في رحلة التحول الرقمي بالمملكة. علاوة على ذلك، ستبحث الشركة عن فرص جديدة للتعاون من أجل دعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تشكل خارطة طريقة طموحة نحو المستقبل.