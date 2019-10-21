تشافي: سنُنافس أمام #الهلال حتى اللحظات الأخيرة

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز أن نتيجة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال لم تكن جيدة لنادي السد القطري.

وقال تشافي في المؤتمر الصحافي قبل مباراة الهلال والسد: نتيجة الذهاب لم تكن جيدة، نعم فرصتنا بالتأكيد صعبة لكننا سننافس حتى اللحظات الأخيرة.

وكان الهلال فاز في الأول من أكتوبر الجاري على نادي السد في قطر برباعية مقابل هدف في ذهاب دور نصف النهائي.

وفي حال وصل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، فسيكون نجح في العبور للدور النهائي للمرة الثالثة في آخر ست سنوات، ويريد الهلال عند عبوره للمباراة النهائية في دوري أبطال آسيا فك العقدة والفوز باللقب الآسيوي الثالث، بعد أن خسر الفرصة في التتويج بالبطولة عامي 2014 و 2017.