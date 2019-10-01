تشافي عن رباعية الهلال: هزيمة قاسية.. أشعر بخيبة أمل

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز عن حزنه الشديد لخسارة السد القطري ضد الهلال برباعية مقابل هدف، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ونجح الهلال في الفوز على السد القطري على ملعب “جاسم بن حمد” في الدوحة، ليقترب من التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، خاصة أن مباراة الإياب ستكون على ملعبه ووسط جمهوره.

وقال تشافي خلال تصريحاته بعد مباراة السد ضد الهلال اليوم: “أشعر بخيبة أمل كبيرة، نحن كنا الأفضل حتى تلقينا البطاقة الحمراء وطرد عبدالكريم حسن ولعبنا بعشرة لاعبين”.

وتابع المدرب الإسباني: “من وجهة نظري هي كانت مباراتين، مباراة قبل الطرد ومباراة بعد الطرد؛ لذلك كان من الصعب الدفاع والهجوم بعشرة لاعبين فقط وتعرضنا للخسارة القاسية”.

وأضاف تشافي قائلًا: “هي نتيجة سيئة إلا أننا لن نستسلم في مباراة الإياب، الأمر لم ينتهِ، ومن يدرى ربما يتعرضون لظروف مثل التي تعرضنا لها اليوم في مباراة الإياب ونصل إلى الفوز”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “هناك شوط آخر من 90 دقيقة، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز، للأسف سنفقد لاعبين مهمين في الإياب أيضًا بغداد بونجاح وعبدالكريم حسن، إلا أننا سنحاول بكل قوة في المباراة ولن نفقد الأمل”.

وواصل تشافي تصريحاته قائلًا: “لم أكن أتوقع هذا السيناريو السيئ بالمباراة؛ لأننا كنا الأفضل، وكنت أثق من فريقي خاصة أول نصف ساعة سنحت لنا فرص عديدة، وكنا الأقرب للتسجيل حتى انقلبت المباراة بعد الطرد”.