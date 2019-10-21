تشافي وعفيف: مواجهة #الهلال صعبة ونحلم بالتأهل

المواطن - مروة نبيل - تصوير : خالد الحمودي‎

شدد مدرب السد القطري، الإسباني تشافي هيرنانديز، واللاعب أكرم عفيف على صعوبة مواجهة الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، خاصة بعد الخسارة على أرضهم بنتيجة 4/1.

ويلعب الهلال ضد السد القطري على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، يوم غد الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد السد القطري: “الكرة لا تزال في الملعب، ولدينا فرصة في التأهل وسننافس حتى الرمق الأخير، نتيجة مباراة الذهاب صعبة، ولكننا سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق هدفنا”.

وتابع: “جاهزون لمباراة الهلال ضد السد القطري، ولدينا حلول أخرى وكرة القدم ليس فيها مستحيل، نحن تأهلنا إلى الدور نصف النهائي بسبب أفضليتنا، وسنعمل على تقديم أفضل ما لدينا في مباراة الغد”.

وواصل تشافي حديثه قائلًا: “نعم خسرنا بنتيجة كبيرة في الذهاب، إلا أننا سنلعب بكامل حظوظنا، ولدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، سنهاجم لآخر دقيقة”.

وفي السياق ذاته، قال عفيف: “تنتظرنا مباراة صعبة أمام فرق الهلال في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وسنسعى لتقديم أفضل ما لدينا والتمسك بأي أمل لنا”.