تشغيل رحلات أثينا عبر الصالة الجديدة بمطار الملك عبدالعزيز

المواطن - واس

بدأت الخطوط السعودية اعتباراً من اليوم، تشغيل رحلات القدوم والمغادرة بين جدة وأثينا عبر الصالة الجديدة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، في إطار الانتقال التدريجي إلى “صالة 1 ، والتي تتم بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

ويشهد الأسبوع القادم انتقال رحلات 6 وجهات دولية في قارة أوروبا للصالة الجديدة تشمل : روما ، وفرانكفورت ، وجنيف ، وميونخ ، وميلان ، وفيينا ، فيما سيتبع ذلك في قادم الأيام المزيد من الوجهات الدولية للصالة الجديدة، كما ستنتقل رحلات الناقل الوطني للمحطات الرئيسية , التي تضم : الرياض ، والدمام ، والمدينة المنورة ، والقصيم إلى الصالة الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وارتفع عدد الوجهات الدولية التي يتم تشغيل رحلاتها حالياً عبر الصالة الجديدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى 8 وجهات دولية إلى جانب 21 وجهة داخلية، وتتم عملية الانتقال بسلاسة وانسيابية وفق خطة استراتيجية لنقل العمليات التشغيلية بما لا يؤثر على سير الرحلات، حيث تم توفير كافة الإمكانات البشرية والآلية اللازمة للتشغيل، مع الحرص على توفير الخدمات الإلكترونية الذاتية للضيوف، وتطوير وتحديث الأنظمة وتبسيط الإجراءات الخاصة بخدمات الضيوف بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للمطار الجديد.

وتشمل الوجهات الدولية التي انتقل تشغيل رحلاتها في القدوم والمغادرة إلى الصالة الجديدة بمطار الملك عبدالعزيز، إلى جانب أثينا كل من أبو ظبي، والبحرين، ومسقط ، وأربيل ، وشرم الشيخ ، وعمّان ، والاسكندرية ، أما الرحلات الداخلية فتضم عرعر، والقريات، والقيصومة، وطريف، وتبوك، والوجه، بالإضافة إلى العلا، وينبع، والباحة، والهفوف، والدوادمي، وجازان، والطائف، وشروره، وبيشة، وحائل، ورفحاء، والجوف، ووادي الدواسر ، ونجران ، وأخيراً أبها.

وتضم صالة “السعودية” في المطار الجديد 64 منصة لخدمة الضيوف و 32 جهازا للخدمة الذاتية، كما تستقبل أحدث صالات الفرسان ضيوفها على درجتي “الأعمال” و “الأولى” وأعضاء برنامج الفرسان الذهبي والفضي، والتي تتسم بالتصميم الفريد والراقي بما يعكس النقلة الكبيرة التي تشهدها “السعودية” حيث يحظى الضيوف بخدمات مميزة ومبتكرة.