تشكيل ديربي جدة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان كريستيان جروس ومحمد العبدلي عن تشكيل ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد الذي سينطلق، بعد قليل.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، ديربي جدة اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تشكيل الأهلي في ديربي جدة اليوم كالتالي؛ محمد العويس، عبدالباسط هندي، محمد خبراني، سعيد المولد، لوكاس ليما، جوزيف دي سوزا، ألفيس ساريتش، عبدالفتاح عسيري، يوسف بلايلي، دجانيني تافاريس وعمر السومة.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي في ديربي جدة اليوم، ياسر المسيليم، محمد آل فتيل، خالد البركة، سلمان المؤشر، حسين المقهوي، عبدالله حسون، عبدالرحمن غريب وزوكانوفيتش.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الاتحاد كالتالي؛ فواز القرني، سعود عبدالحميد، زياد الصحفي، مروان دا كوستا، حمدان الشمراني، كريم الأحمدي، خالد السميري، عبدالإله المالك، إيمليانو فيتشيو، رومارينيو وألكساندر بريجيوفيتش.

وعلى مقاعد بدلاء الاتحاد في ديربي جدة اليوم، يجلس كل من؛ أمين بخاري، عبدالمحسن فلاتة، منصور الحربي، طارق عبدالله، كارلوس فيلانويفا، عبدالعزيز العرياني، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن العبود وهارون كمارا.