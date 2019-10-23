تشيلسي يُسقط أياكس في الأراضي الهولندية بهدف

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي من الفوز على نادي أياكس أمستردام الهولندي بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخلال الشوط الأول من مباراة تشيلسي وأياكس قاتل البلوز، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول في شباك أياكس وأمام جمهوره ولكن دون جدوى في ظل تألق كبير من الحارس الكاميروني أونانا ودفاع نادي أياكس.

وفي الشوط الثاني نجح البلجيكي ميتشي باتشواي في إحراز الهدف الوحيد لـ تشيلسي عند حلول الدقيقة السادسة والثمانين من عمر المباراة.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط، بينما يتواجد أياكس في الصدارة بالرصيد ذاته.

ويسعى نادي تشيلسي إلى التألق في البطولة الأوروبية تحت قيادة مدربه الإنجليزي فرانك لامبارد؛ أملًا في الفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخ البلوز.