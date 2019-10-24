تصرف نجم #الاتحاد يُنذر برحيله في يناير

المواطن - محمد سمعه

على الرغم من تقديم اللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو لأداء جيد مع نادي الاتحاد في الفترة الأخيرة، لكنه من ضمن المرشحين للرحيل عن صفوف العميد في يناير المقبل عند بدء فترة الانتقالات الشتوية.

وأبدى إيمليانو فيتشيو امتعاضه الشديد من قرار المدرب محمد العبدلي الذي قام بإخراجه من مباراة الاتحاد والوصل الإماراتي، التي أُقيمت بالأمس في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ورفض إيمليانو فيتشيو مصافحة المدرب محمد العبدلي بعد غضبه، حيث بات قريبًا بعد هذا التصرف من مغادرة الاتحاد في يناير.

يذكر أن فيتشيو نجح في التألق كثيرًا في مركز صانع اللعب، خاصة بعد هبوط مستوى التشيلي كارلوس فيلانويفا بالفترة الأخيرة.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى تصحيح أوضاعه من أجل تجنب أزمات الموسم الماضي، عندما عانى الفريق من خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وقال الناقد الرياضي عيد الثقيل: إذا عاد الفكر السليم والمال لنادي الاتحاد، الفريق سيكون قويًا للغاية ويتخلص من أزماته.

وأضاف الثقيل: “جميع مشاكل نادي الاتحاد في السنوات الأخيرة كانت بسبب نقص المال وغياب الفكر، وجميع الرؤساء السابقين للاتحاد كانوا معظمهم شباب ومجتهدين ولكن نقص الخبرات في الوسط الرياضي كان واضحًا عليهم”.

وتابع الثقيل: الاتحاد أمام الوصل لعب بأداء غير مُرضٍ على الرغم من تحقيقه للفوز.

وأصبح مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي يُفكر في تعيين المدرب الوطني محمد العبدلي بشكل متواصل مع بداية شهر نوفمبر المقبل حتى يكون هناك متسع من الوقت أمام الإدارة الاتحادية للتعاقد مع مدرب أجنبي يقود الفريق بالمرحلة المقبلة.