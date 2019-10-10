تصريحات نائب رئيس لجنة الحكام تكشف ما خلف الأسوار

المواطن - محمد سمعه

تعرض يوسف ميرزا نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم لانتقادات شرسة بعد تصريحاته في الفترة الأخيرة عن الأداء التحكيمي وتقنية الـVAR في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال يوسف ميرزا في تصريحات لـ برنامج الدوري مع وليد: “الدوري السعودي قوي وفيه جدل واللي محليه وجود الأخطاء التحكيمية ومادام هذا موجود فالدوري مشعلل وجميل”.

وتابع ميرزا: الحكم لا يعود إلى تقنية الفار في كل لعبة ولكن اللعبة التي عليها جدال يعود للفار ليراها وهناك اجتماعات بشكل منتظم من لجنة الحكام للنظر في شكاوى واستفسارات الأندية.

وكان عبدالله بن زنان المتحدث السابق لنادي النصر عقّب على تصريحات ميرزا قائلًا: “شر البلية ما يُضحك، لا جديد يا عم يوسف من 40 سنة والدوري مشعلل”.

وانضم الناقد الرياضي محمد الدهش برأيه قائلًا: أستغرب جدًا من تصريح نائب رئيس لجنة الحكام طالما أنك تريد الإثارة في الدوري لا تجلب الفار وأنا مع دمج الحكم المحلي والأجنبي، وأرى أن تصريحه سيجعل رؤساء الأندية يقولون إن سبب الهزيمة هو الحكم، وأتوقع اختفاءه بعد هذا التصريح.

وقال الناقد الرياضي طارق النوفل: “تصريح نائب رئيس لجنة الحكام لـ الدوري مع وليد كشف كيف تُدار العملية خلف الأسوار، ولا يمكن التجاوز عن حديثه بعبارة محلي الدوري، قاضي الملاعب لا يُحلّي الدوري”.

طارق النوفل: تصريح نائب رئيس لجنة الحكام لـ #الدوري_مع_وليد كشف كيف تدار العملية "خلف الأسوار".. لا يمكن التجاوز عن حديثه بعبارة "محلّي الدوري" قاضي الملاعب لا يحلّي الدوري. pic.twitter.com/bLDeGUYEde — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 6, 2019