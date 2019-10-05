تصريح سييرا يُورّط إدارة #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

كشف تصريح التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد بعد مباراة الحزم، التخبط الذي تمر به إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي في الفترة الأخيرة.

وكانت إدارة الاتحاد اتخذت قرارًا في الفترة الأخيرة بإلغاء عقد التشيلي لويس خيمينيز بعد الخسارة من نادي الهلال بثلاثية مقابل هدف يوم 21 سبتمبر الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تم اتخاذ القرار بعد العودة للمدرب سييرا طبقًا لما ذكرته إدارة الاتحاد.

وقال سييرا بالأمس بعد مباراة الحزم ردًّا على هذه الجزئية: لم أرد رحيل اللاعب لويس خيمينيز، وهو أراد الرحيل وإدارة الاتحاد فسخت العقد بدون علمي، فريق الاتحاد في مباراة الأمس أمام الحزم كان سيئًا للغاية.

من ناحية أخرى، أقدم الحكم الهولندي مارتن بيريز على إلغاء هدف ثانٍ أحرزه العميد في مباراة الاتحاد والحزم أمس، وذلك بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد الـVAR.

وكان اللاعب البرازيلي رومارينيو سجل هدفًا ثانيًا لنادي الاتحاد في مباراة الاتحاد والحزم عند حلول الدقيقة السابعة والثمانين، ولكن بعد عودة الحكم لتقنية الـVAR قرر إلغاء الهدف؛ بسبب وجود لمسة يد قبل وصول الكرة إلى رومارينيو.

وبالطبع شعر الجمهور الاتحادي بخيبة أمل كبيرة، خاصة أن التقنية قتلت آخر أمل للجماهير الاتحادية للنجاة من الخسارة في مباراة الاتحاد والحزم، والاكتفاء على الأقل بالتعادل.

وبدأ الجمهور الاتحادي بعد مباراة الاتحاد والحزم بصب جام غضبه على المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا بإطلاق وسم يُطالب بطرده من جدران العميد بعد سوء الأداء الذي مرّ به العميد تحت قيادته في الفترة الأخيرة.