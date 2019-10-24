تصنيف فيفا للمنتخبات .. بلجيكا في الصدارة وفرنسا وصيفًا

المواطن - محمد سمعه

حافظ المنتخب البلجيكي على صدارته لتصنيف المنتخبات الدولية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم عن شهر أكتوبر الجاري.

وذكر تصنيف الفيفا الحالي أن منتخب بلجيكا نجح في الحفاظ على الصدارة، وجاء منتخب فرنسا في الوصافة، أما المنتخب البرازيلي فاحتل المركز الثالث.

وحافظ منتخب إنجلترا على تواجده في المركز الرابع، بينما جاء منتخب أوروغواي في المركز الخامس، ثم المنتخب البرتغالي سادسًا.

واحتل المنتخب الكرواتي المركز السابع في تصنيف الفيفا، بينما جاء المنتخب الإسباني في المركز الثامن، ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز التاسع، أما منتخب كولومبيا فجاء في المركز العاشر.

وقفز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مركزًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات العالمية عن شهر أكتوبر.

ويتواجد المنتخب السعودي حاليًا في المركز الـ69 على العالم حيث يسبق في التصنيف المنتخب العراقي ومنتخب جنوب إفريقيا والمنتخب الصيني.

وكان المنتخب البلجيكي احتل المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2018 بـ روسيا، أما المنتخب الفرنسي ففاز باللقب على حساب منتخب كرواتيا في المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه.