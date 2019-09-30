تطورات في أزمة عزل ترامب.. النواب يستدعي محامي الرئيس

تطورات في أزمة عزل ترامب.. النواب يستدعي محامي الرئيس

2019/10/01
الساعة 2:13 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أمرت لجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب الأمريكي، أمس الاثنين، محامي الرئيس دونالد ترامب الخاص بتقديم وثائق للكونجرس بشأن الرئيس.

واستدعت اللجنة النيابية المختصة بالتحقيق في إجراءات عزل ترامب من منصبه رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس، وطلبت منه وثائق تتعلق بعمله في أوكرانيا نيابة عن ترامب، وذلك وفق قناة “CBS” الأمريكية.

وأشارت القناة إلى أن استدعاء محامي ترامب من قبل مجلس النواب يمثل أحدث تصعيد للتحقيق ضد ترامب الذي بدأه مجلس النواب الأسبوع الماضي.

وأكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء الماضي، وجود تحقيقات من أجل بدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت بيلوسي: إن ما تقوم به إدارة ترامب يقوّض الأمن القومي الأمريكي، مؤكدةً أن هناك من يقوم بخرق القيم الدستورية الأمريكية.


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