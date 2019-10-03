تطورات قضية الطفل المعنف بالرياض

المواطن - الرياض

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري، مساء أمس الأربعاء، عن توصله لحالة الطفل الذي تعرف للعنف في مقطع فيديو متداول.

وأوضح مركز بلاغات العنف الأسري، في بيان له، أنه تم اتخاذ اللازم في القضية.

وكان خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية،ً قد أكد بأن وحدات الحماية كانت للوصول للحالة لاتخاذ اللازم حيالها.

يذكر أن لائحةً حماية الطفل تنص على اعتبار أن عددًا من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل، ومن بينها إبقاؤه دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها عنه أو عدم المحافظة عليها، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، والتسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية والنفسية.