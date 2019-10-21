تطوير لائحة تقويم الطالب .. الهدف نواتج تعليم حقيقية وجادة

المواطن - الرياض

تفاعل العديد من المعلمين والمواطنين عبر وسم “تطوير لائحة تقويم الطالب”، حيث أثنوا على جهود وزير التعليم في تطوير العملية التعليمية، آملين أن تسهم هذه الجهود في الارتقاء بمستوى التعليم والتقويم في العملية التعليمية.

وعلقت بدرية راشد الراشد، مساعدة مدير إدارة شؤون المعلمين بتعليم الجوف، بقولها: “وزير التعليم يصدر قراراً بتطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، بما يضمن نواتج أفضل للتعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات”.

جهود مميزة ومثمرة

وقال مواطن: “جهود مميزة من وزير التعليم ومثمرة بإذن الله في اعتماد “الاختبارات التحريرية” لمواد في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة”.

وعلق آخر بقوله: “قرار سليم و خطوة جميلة، يشكر عليها وزير التعليم، لرفع وتحسين مستويات، الطلاب والطالبات دراسيًا”.

خطوة موفقة ومتوقعة

وغرد التربوي والإعلامي محمد آل ماطر بقوله: “تطوير لائحة تقويم الطالب خطوة موفقة ومتوقعة من وزير التعليم، منذ تولية حقيبة الوزارة وهو يعد بمراجعة كافة ودراسة كافة العمليات والقرارات التربوية التي تقود إلى نواتج تعليم حقيقية وجادة”.

يذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أصدر بالأمس، قراراً بتطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، بما يضمن نواتج أفضل للتعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

تفاصيل تطوير اللائحة

وتضمن توجيه وزير التعليم اعتماد تطوير التقويم المستمر للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي؛ عبر اختبارات ختامية في نهاية الفصل الدراسي لمواد العلوم الشرعية (التوحيد، الفقه والسلوك، الحديث والسيرة)، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والمواطنة، بينما يقوم أداء الطالب تقويماً مستمراً في بقية المواد، وفقاً لمستويات الأداء.

واشتمل قرار وزير التعليم على تخصيص (100) درجة لكل مادة يكون التقويم فيها مستمراً وختامياً موزعة بالتساوي بين الفصلين؛ بحيث تكون في كل فصل دراسي (20) درجة لأعمال السنة مشتملة على أساليب متنوعة (اختبارات قصيرة، واجبات منزلية، مهمات أدائية)، و(30) درجة لاختبار تحريري في نهاية الفصل، كذلك حصول الطالب على درجة النهاية الصغرى (50%) في المواد التي يكون تقويم الطالب فيها مستمراً وختامياً شريطة حصوله على نسبة 20% من درجة اختبار الفصل الدراسي الثاني، إضافة إلى عقد اختبار الدور الثاني للطالب الذي لم يحقق النهاية الصغرى (50%) للمواد، كذلك من لم يحصل على النسبة الشرطية التي هي 20% من درجة اختبار الفصل الدراسي الثاني.

وأكد قرار وزير التعليم على تقويم أداء الطالب في المرحلة المتوسطة تقويماً مستمراً وختامياً في مادة لغتي الخالدة، وتخصص (100) درجة لكل مادة موزعة بالتساوي بين الفصلين؛ بحيث تكون في كل فصل دراسي (20) درجة لأعمال السنة مشتملة على أساليب متنوعة (اختبارات قصيرة، واجبات منزلية، مهمات أدائية)، و(30) درجة لاختبار تحريري في نهاية الفصل، كما يتم اختبار الطلاب ذوي الأعذار والغائبين وفق الضوابط التي تضعها وزارة التعليم.