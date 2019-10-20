تعادل #أبها والفيحاء في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة أبها والفيحاء، التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبدأت مباراة أبها والفيحاء بشكل سريع، وتمكن صالح آل عباس من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة العاشرة، واحتفل على طريق ياسر القحطاني، واحتج لاعبو الفريق البرتقالي على الهدف، ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو التي أثبتت صحته.

وتراجع أداء أبها بعد هدف التقدم، وسط سيطرة من لاعبي الفريق البرتقالي على مجريات المباراة، وأهدروا أكثر من فرصة، لينتهي الشوط الأول من لقاء أبها والفيحاء بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سجل صالح آل عباس هدفًا آخر، إلا أن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، وتمكن التشيلي روني فرنانديز من تسجيل التعادل من رأسية مميزة في الدقيقة 58، لتنتهي مباراة أبها والفيحاء بالتعادل بنتيجة 1/1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفيحاء إلى 6 نقاط في المركز الـ13.