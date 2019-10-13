تعثر قدوم جروس لـ #الأهلي يُزيد الأوضاع سوءًا

المواطن - محمد سمعه

بعد أن كان مجلس إدارة الأهلي قريبًا من التعاقد مع السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، أصبح الأهلي مُهددًا بالفشل في ضم المدرب السويسري.

وكانت القصة بدأت عندما اتجه وفد من الأهلي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل التفاوض مع جروس لتدريب الراقي، حيث تم الاتفاق على مقابل مالي معين يصل إلى مليون ونصف المليون دولار أمريكي.

وعاد جروس بعد ذلك وطلب الحصول على مليوني ونصف المليون دولار، وهو ما وافقت عليه إدارة الأهلي مجددًا، لكن المدرب السويسري فضّل بعد ذلك عدم استكمال المفاوضات.

يذكر أن الفشل في التعاقد مع المدرب جروس سيكون بمثابة خطر للإدارة الأهلاوية التي عانت من انقسامات واختلافات في وجهات النظر واضحة أثرت بشكل سلبي على نتائج الفريق الأول خلال الفترة الأخيرة.

وجرى في عُرف كرة القدم أن المدرب الذي يترك فريقه ثم يعود له مرة أخرى لا يحقق نجاحات كبيرة كما فعل أول مرة، وهذا الأمر ينطبق على جروس الذي حقق مع الأهلي نتائج رائعة في موسم 2015- 2016 بالتتويج بلقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وعاد جروس في موسم 2016- 2017 لكنه لم يحقق نجاحات مع الأهلي ليرحل بعد ذلك لتدريب الزمالك المصري.