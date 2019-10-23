تعرف على رسم دخول منطقة الرياض بوليفارد

المواطن - واس

حددت إدارة موسم الرياض رسمًا للدخول إلى منطقة ” بوليفارد ” قدره 50 ريالًا للشخص البالغ طوال أيام الأسبوع، ما عدا يوم الاثنين بدءًا من يوم أمس الثلاثاء 22 أكتوبر 2019م، سعيًا منها إلى تعزيز تجربة زوار منطقة “الرياض بوليفارد” وحرصًا على سلامتهم ولمنحهم فرصة الاستمتاع بالفعاليات .

وأوضحت إدارة الموسم أنه بإمكان الزوار الاستفادة من مبلغ التذكرة في مطاعم ومقاهي منطقة “الرياض بوليفارد” المطلة على النافورة الراقصة، بينما سيكون الدخول مجانًا لمن هم دون سن الثانية عشرة ، مشيرة إلى بيع التذاكر سيوقف حال الوصول إلى الطاقة الاستيعابية للمنطقة، التي تصل إلى 60 ألف شخص, وبإمكان حاملي تذاكر عروض السينما والمسارح المتواجدة في منطقة “الرياض بوليفارد” استخدام تذاكرهم للدخول إليها .

وتحتوي منطقة “الرياض بوليفارد” على العديد من الفعاليات التي جذبت أعدادًا كبيرة من الحضور، حيث يتواجد على أرضها 3 مسارح تقدم الحفلات الغنائية والأمسيات الشعرية والمسرحيات السعودية والعربية، إضافة إلى المطاعم والمقاهي المتميزة، وكذلك عروض النافورة الراقصة التي يلتف حولها الجمهور مستمتعين بتلك اللحظات .

يذكر أن هناك ثلاث مناطق قريبة من منطقة “الرياض بوليفارد”، وهي “رياض ونتر وندرلاند”، و”واجهة الرياض”، أكبر المعارض بعارضين من حول العالم مثل “أنيمي” و”كوميك كون” وغيرها، و”الحي الدبلوماسي”، والتي تشمل فعاليات حول السياحة والترفيه والأزياء .