تعرف على قيمة الدفعة الـ23 من دعم حساب المواطن

المواطن - الرياض

أسبوع واحد يفصلنا عن إيداع الدفعة الـ23 من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين المقرر أن يتم يوم العاشر من الشهر الجاري.

ويتيح حساب المواطن للمستفيدين معرفة قيمة الاستحقاق قبل موعد إيداع كل دفعة من خلال حاسبة الدعم التقديرية على الرابط التالي: (هنا).

ويجب قبل الاستعلام عن قيمة الدعم في حساب المواطن التأكد من أمرين هما:

التأكد من إدخال نفس الدخل الذي تم اعتماده عند التسجيل للمرة الأولى في البرنامج.

التأكد من أهلية كل الأفراد التابعين للحصول على الدعم وفق السياسات المعلنة.

بعد ذلك يتم التأكد من قيمة الدعم من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن.

اختيار أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.

وسيظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.

وكان برنامج حساب المواطن أعلن قبل يومين صدور نتائج الأهلية للدورة 23 (شهر أكتوبر 2019).

وأوضح البرنامج عبر حسابه الرسمي أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: (هنا).



يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.