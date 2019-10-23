تعرف على موعد الكلاسيكو الأول بين برشلونة وريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة الكلاسيكو الأول بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2019-2020 يوم 18 ديسمبر المقبل بعد أن كان مُقرر له إقامته يوم 26 أكتوبر الجاري.

يذكر أن اتحاد القدم كان قرر في وقت سابق، عدم إقامة مباراة برشلونة وريال مدريد يوم 26 أكتوبر بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية في إقليم كتالونيا معقل نادي برشلونة.

وقبل تحديد يوم 18 ديسمبر، كان برشلونة رفض مقترح بخصوص إقامة الكلاسيكو في نفس اليوم ” 26 أكتوبر” ولكن في ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل نادي ريال مدريد.

وقال المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني في وقت سابق إنه لا توجد له مشكلة في حال تمت إقامة الكلاسيكو مع ريال مدريد يوم 26 أكتوبر الجاري.

وأضاف فالفيردي: نحن نحترم ريال مدريد ونحترم قرارات الاتحاد الإسباني لكرة القدم وبالفعل لن تُوجد أي مشكلة في حال تمت المواجهة يوم 26 أكتوبر.

ويحتل نادي برشلونة صدارة الدوري الإسباني حاليًا برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة عن نادي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

من ناحية أخرى، تفكر إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، برئاسة فلورنتينو بيريز، في تعيين أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا راؤول غونزاليس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان.

وترى إدارة ريال مدريد أن التعاقد مع راؤول غونزاليس سيكون الأنسب للفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.

وكان زيدان تولى تدريب ريال مدريد بعد إقالة الأرجنتيني سانتياجو سولاري.