تعرف على موعد بدء اكتتاب أرامكو

المواطن - الرياض

أكدت مصادر مطلعة أن هيئة سوق المال السعودية تتجه للإعلان عن اكتتاب أرامكو الأحد المقبل، على أن يبدأ اكتتاب أرامكو في السوق السعودية 4 ديسمبر 2019، وفقاً لـ”العربية”.

وكانت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز أكدت أن أرامكو السعودية تستهدف إطلاق طرحها العام الأولي في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضافت المصادر – التي طلبت عدم نشر أسمائها – أن شركة النفط الحكومية العملاقة تعمل صوب الإعلان عن طرحها المزمع يوم الأحد القادم.

وتعتزم عملاق النفط السعودي أرامكو طرح حصة من أسهمها للاكتتاب في سوق السعودية قبل أن يتم طرح حصة في أحد الأسواق العالمية.

ويعتبر الاكتتاب العام الأولي لأرامكو هو الأكبر في العالم على الإطلاق، حيث تقدر القيمة السوقية بأكثر من تريليوني دولار.

وتعتزم أرامكو توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020.

وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.