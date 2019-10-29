تعرف على موعد بدء اكتتاب أرامكو

تعرف على موعد بدء اكتتاب أرامكو

2019/10/29
الساعة 10:40 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

أكدت مصادر مطلعة أن هيئة سوق المال السعودية تتجه للإعلان عن اكتتاب أرامكو الأحد المقبل، على أن يبدأ اكتتاب أرامكو في السوق السعودية 4 ديسمبر 2019، وفقاً لـ”العربية”.

وكانت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز أكدت أن أرامكو السعودية تستهدف إطلاق طرحها العام الأولي في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضافت المصادر – التي طلبت عدم نشر أسمائها – أن شركة النفط الحكومية العملاقة تعمل صوب الإعلان عن طرحها المزمع يوم الأحد القادم.

وتعتزم عملاق النفط السعودي أرامكو طرح حصة من أسهمها للاكتتاب في سوق السعودية قبل أن يتم طرح حصة في أحد الأسواق العالمية.

ويعتبر الاكتتاب العام الأولي لأرامكو هو الأكبر في العالم على الإطلاق، حيث تقدر القيمة السوقية بأكثر من تريليوني دولار.

وتعتزم أرامكو توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020.

وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • الهند: نتطلع للتعاون مع أرامكو والاستثمار بمشاريع نفطية
    •
  • تعرف على موعد بدء اكتتاب أرامكو
    •
  • سياسياً وحقوقياً.. إيران في مرمى الأمم المتحدة لهذا السبب!
    •
  • وزير الدفاع الأمريكي: إيران استهدفت أرامكو.. ومستعدون للحرب ضدها
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :