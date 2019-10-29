تعرف على نظام الجامعات الجديد وموعد تطبيقه

المواطن - الرياض

وافق مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام الجامعات الجديد والذي سيتم تطبيقه بشكل تدريجي على عدد من الجامعات السعودية.

أهداف نظام الجامعات الجديد

وبحسب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ فإن النظام الجامعات الجديد سوف يحقق عددًا من الأهداف أبرزها:

تحقيق نقلة نوعية في مسيرة الجامعات السعودية على أسس من التمكين والتميّز والجودة.

المساهمة في تطوير العملية التعليمية والبحثية.

رفع كفاءة الإنفاق على التعليم.

تنمية الموارد المالية للجامعات والقدرات البشرية بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

موعد تطبيق نظام الجامعات الجديد

وزير التعليم أكد أن تطبيق نظام الجامعات الجديد سيبدأ بشكل تدريجي على ثلاث جامعات كمرحلة أولى، ومنحها مدة انتقالية لمدة (سنة) ابتداءً من تاريخ نفاذ مشروع النظام.

مزايا نظام الجامعات الجديد

تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات وفق السياسة العامة التي تقرها الدولة.

يتطلب إنشاء مجلس لشؤون الجامعات بعضوية عدد من الجهات الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص.

سيتم إنشاء مجلس للأمناء في كل جامعة بما يسهم في تحقيق الحوكمة.

تأسيس مجالس استشارية دولية لتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار.

يسمح للجامعات بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات.

تمكين الجامعات من إقرار تخصصاتها وبرامجها، واختيار قياداتها على أساس من الكفاءة.

تجويد مخرجات الجامعات بما يستجيب لاحتياجات سوق العمل.

خلق فرص وظيفية لأبناء الوطن في الجامعات على أساس من التنافسية.

الجامعات الأجنبية

سيسمح نظام الجامعات الجديد بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة وفق ضوابط محددة؛ لزيادة التنافسية في رفع كفاءة منظومة التعليم الجامعي.