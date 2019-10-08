تعرّف على أسعار تذاكر فورمولا إي الدرعية 2019

المواطن - واس

كشفت اللجنة المنظمة لموسم الدرعية عن استمرار بيع تذاكر “فورمولا إي الدرعية 2019” التي ستقام في حلبة الدرعية التاريخية يومي 22 و 23 نوفمبر القادم ، ضمن افتتاح الموسم السادس لبطولة الفورمولا إي العالمية والذي يشارك فيه 12 فريقاً ، وضمن فعاليات “موسم الدرعية” الذي سيقام في الفترة من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر القادم ويتخلله العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية العالمية.

وأجرى الاتحاد الدولي للسيارات تحديثاً جديداً في القوانين لهذا العام ليصبح السباق أكثر حماساً على الحلبة ، إضافة إلى استمرار خيارات ATTACK MODE و FANBOOST التي تساعد السائقين على الحصول كيلوات إضافية ، كما ستشهد هذه النسخة ظهوراً لأول مرة لفريقي بورش ومرسيدس بنز.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة : ” بعد الإعلان عن التأشيرة السياحية ، نحن اليوم نتطلّع للترحيب بجميع الزوار من مختلف أنحاء العالم وندعوهم للحضور إلى حلبة الدرعية ، حيث ينتظرهم سباقين عالميين يتزامنان مع الانطلاق الرسمي لموسم الدرعية ، هذا الموسم المتكامل رياضيا وترفيهيا وثقافيا والذي سيستمر على مدار شهر كامل”.

من ناحية أخرى قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية : “في العام الماضي أثبتت حلبة الدرعية أّنها حلبة بمعايير عالمية في رياضة السيارات ، وهذا العام نحن متشوقون لعودة الفورمولا إي لزيادة شغف الجمهور في المملكة برياضة السيارات ومستعدون لسباقين يجمعان المنافسة والحماس”.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لـ CBX كارلو بوطاجي : “سباق هذا العام سيستكمل نجاح العام الماضي وسيقدم يومين من المتعة والحماسة في السباق وترفيه للجماهير على مستوى عالمي ، نحن سعداء وفخورون بأن يفتتح سباق الدرعية الموسم السادس لبطولة الفورمولا إي 2019-2020″.

وتحدث خلال حفل تدشين الموسم آندريه لوتيرر سائق فريق تاغ هوير بورشه فورمولا إي وقال : ” أنا متشوق للعودة للملكة العربية السعودية والتنافس على حلبة الدرعية ، في العام الماضي أنهيت السباق في المركز الخامس ولكني سأعمل جاهدا للنجاح وتحقيق نتيجة أفضل خصوصا وأن بورش تشارك للمرة الأولى ، الأمر الذي يعكس مدى نمو هذه الرياضة عالميا”، فيما قال فيليبي ماسا أسطورة سباقات السيارات وسائق فريق فينتوري ريسينغ : “حلبة الدرعية مميزة فعلا وتتحدى مهارات السائق مما يجعل الأمر أكثر متعة، أنا متحمس جدا للسباق”.

ويأتي الإعلان الرسمي عن موسم الدرعية بعد أن تم الإعلان مؤخراً عن التأشيرة السياحية للمملكة والتي تمنح الزوار فرصة حضور السباق وبقية الفعاليات الرياضية العالمية التالية : نزال الدرعية التاريخي : حيث سيتواجه لأول مرة في الشرق الأوسط حامل لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل آندي رويز جونيور مع نظيره آنثوني جوشوا وذلك في 7 ديسمبر 2019 في ميدان الدرعية. وكأس الدرعية للتنس : وهي أول بطولة عالمية للتنس تقام على أرض المملكة العربية السعودية في الفترة من 12 حتى 14 ديسمبر 2019 يتنافس على لقبها نخبة من أفضل لاعبي التنس العالميين مثل السويسري ستان واورينكا الحائز على ثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى والروسي دانييل مدفيديف والبلجيكي ديفيد غوفين والإيطالي فابيو فوجيني ، بالإضافة إلى 4 لاعبين سيتم الإعلان عنهم لاحقاً ، ومهرجان الدرعية للفروسية 2019 : ويتنافس فيه فرسان وفارسات سعوديين مع فرسان وفارسات عالميين على مدار أسبوعين في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر و 19 إلى 21 ديسمبر 2019 ، وستتيح هذه البطولة الفرصة للمتنافسين للحصول على أكبر قدر من النقاط للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

هذا وقد تم طرح التذاكر الخاصة بالسباق على الموقع الإلكتروني بداية من الأحد الماضي على الرابط التالي www.diriyahseason.sa بأسعار تبدأ من 450 ريال سعودي لتذكرة اليوم الواحد العادية والتي تمنح حاملها صلاحية الدخول إلى Allianz E-Village والفعاليات الترفيهية العالمية المصاحبة في نفس اليوم ، بالإضافة إلى الاستمتاع بالأنشطة المختلفة على جانب مضمار السباق ، ويمكن للزوار توفير مبلغ 100 ريال عن طريق الحصول على تذكرة اليومين بسعر 800 ريال.

وتبلغ قيمة تذكرة الضيافة الفاخرة 2500 ريال لليوم الواحد والتي تشمل خدمة صف السيارات ، ومنصات داخلية وخارجية فاخرة مطلة على مضمار السباق ، وجولات سياحية بمنطقة الطريف ، مع أشهى وألذ المأكولات مع خدمة VIP ، ومنطقة الدائرة الذهبية خلال الفعاليات الترفيهية العالمية ، وسيحصل الزائر على فرصة توفير مبلغ ألف ريال في حال الحصول على تذكرة اليومين لهذه الفئة بقيمة 4000 ريال.

وتشمل تذكرة نادي Boss إيموشن لكبار الزوار وهي الفئة الثالثة من التذاكر على منطقة وصول ومغادرة خاصة ، مع أشهى وألذ المأكولات لدرجة كبار الزوار ، وصالة مميزة مطلة على السباق ، وممشى خاص ، وجولات في المرآب الخاص بالفرق والسيارات ، وصلاحيات التواجد مع السائقين ، وأفضل موقع داخل منطقة الفعاليات الترفيهية العالمية ومنصة كبار الزوار، ويبلغ سعر هذه التذكرة 15000 ريال ، فيما ستكون جميع تذاكر فعاليات وأنشطة موسم الدرعية متوفرة على الموقع الإلكتروني www.diriyahseason.sa بداية بتذاكر سباق الفورمولا إي المتوفرة حالياً ، أما بالنسبة لتذاكر نزال الدرعية التاريخي ، فسوف تتوفر تذاكره بتاريخ 13 أكتوبر الجاري ، أما تذاكر كأس الدرعية للتنس ستكون متوفرة بتاريخ 26 أكتوبر الجاري ، فيما سيتم الإعلان عن بقية تذاكر الموسم قريباً.