تعرّف على أسعار تذاكر مباراة الهلال والسد

المواطن - محمد سمعه

طرح نادي الهلال تذاكر مباراته أمام نادي السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاءت أسعار تذاكر لقاء الهلال والسد كالتالي: بلاتينية أفراد بلس بـ3500 ريال، بلاتينية أفراد بـ2500 ريال، بلاتينية عائلات بـ2500 ريال، ذهبية أفراد بـ1800 ريال، ذهبية عائلات بـ1800 ريال، فضية أفراد بـ1000 ريال، فضية عائلات بـ800 ريال.

اما الواجهة الموحدة E فجاء سعر تذكرتها بـ200 ريال، أما سعر التذكرة في الواجهة الموحدة F و D فثمنها 150 ريالًا.

يُذكر أن سعر تذكرة المدرج الموحد للأفراد وللعائلات سيكون بـ50 ريالًا.

وتُقام مباراة الهلال والسد يوم 22 أكتوبر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود في تمام السابعة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

وقبل مباراة السد، طمأن اللاعب نواف العابد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جماهير الزعيم وذلك بعد مشاركته في التدريبات الجماعية أمس السبت مع نجوم أزرق العاصمة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن نواف العابد شارك في مران استرجاعي، بعد تصديره القلق لجماهير نادي الهلال بوضع يده على قلبه في الشوط الثاني من مباراة ضمك بعد إصابته.

وحبس جمهور نادي الهلال أنفاسه، وذلك بعد رؤيته للاعب نواف العابد وهو يضع يده على قلبه جراء إصابته، في مباراة ضمك التي أُقيمت الجمعة ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان نواف العابد وضع يده على قلبه وسقط بمفرده على أرضية ملعب جامعة الملك سعود خلال مباراة ضمك دون أن يقترب منه أحد، حيث أوقف الحكم المباراة للاطمئنان على اللاعب.