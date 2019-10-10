تعرّف على أهمية الإقرار عند السفر عبر مطار الملك خالد الدولي وطرق الحصول عليه
الإقرار إلزامي ويعفيك من المساءلة القانونية

تعرّف على أهمية الإقرار عند السفر عبر مطار الملك خالد الدولي وطرق الحصول عليه

2019/10/10
الساعة 9:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

نشر مطار الملك خالد الدولي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بيان أوضح من خلاله أهمية الإقرار عند السفر من خلال المطار، وكيف يمكن الحصول عليه عبر الجمارك السعودية.

وأوضح المطار أن الإقرار إجراء إلزامي متطلب على كل شخص يقدم إلى المملكة العربية السعودية أو يغادرها ويتوجب عليك ذلك تأكيدًا على سلامة موقفك وحماية من توجيه الاتهام لك بارتكاب جريمة غسل الأموال أو التهرب من دفع الرسوم والضرائب النظامية.

وأوضح المطار أن المواد التي تتطلب تعبئة نموذج الإقرار هي:

1- المبالغ النقدية بقيمة 60.000 ريال سعودي وأكثر.

2- المعادن الثمينة والمجوهرات والأحجار الكريمة بقيمة 60.000 ألف ريال سعودي وأكثر.

3- البضائع بكميات تجارية.

4- البضائع الخاضعة للضرائب الانتقائية.

5- أي مواد مقيدة تتطلب موافقة من السلطات المختصة.

وأشار إلى أنه يمكن الحصول على الإقرار عند المغادرة لدى مكتب الجمارك بعد كاونترات تسجيل الرحلات، وعند القدوم لدى مكتب الجمارك بعد الجوازات واستلام الأمتعة.

كما يمكن الحصول على الإقرار الإلكتروني عن طريق الموقع أو التطبيق الرسمي للجمارك السعودية.


هل قرأت هذا ؟
  • هذه عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد النظامية
    •
  • النيابة: 3 أشياء يجب الإقرار عنها عند الخروج أو الدخول إلى المملكة
    •
  • هذه عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة
    •
  • القيمة المضافة: على هذه المنشآت تقديم الإقرار الضريبي قبل نهاية إبريل
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم