تعرّف على الموعد الجديد المقترح لإقامة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

تعرّف على الموعد الجديد المقترح لإقامة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

2019/10/18
الساعة 1:06 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أشارت تقارير صحافية إلى وجود نية من الاتحاد الإسباني لكرة القدم لتأجيل كلاسيكو الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد ليُقام في الـ18 من ديسمبر المقبل بدلًا من 26 أكتوبر.

وكان اتحاد القدم الإسباني درس تأجيل مباراة ريال مدريد وبرشلونة بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية في إقليم كتالونيا خلال الفترة الحالية.

ولن يخاطر اتحاد القدم الإسباني بإقامة مباراة الكلاسيكو وسط أجواء سياسية ملتهبة مما جعل صحيفة ماركا الإسبانية تُشير إلى وجود نية لإقامة الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر المقبل.

يذكر أن برشلونة كان رفض فكرة إقامة مباراة كلاسيكو يوم 26 أكتوبر في ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد بدلًا من الكامب نو.

وقال المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني إنه لا توجد له مشكلة في حال تمت إقامة الكلاسيكو مع ريال مدريد على ملعب الكامب نو يوم 26 أكتوبر الجاري.

وتحدث فالفيردي قائلًا: مُتبقٍ لنا فقط تسعة أيام على مواجهة ريال مدريد، ولا مانع لدينا من إقامة المباراة في موعدها خاصة لنُثبت أنه لا يوجد أي شيء يعيق إقامة اللقاء.

وأضاف فالفيردي: نحن نحترم ريال مدريد ونحترم قرارات الاتحاد الإسباني لكرة القدم وبالفعل لن تُوجد أي مشكلة في حال تمت المواجهة يوم 26 أكتوبر.


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