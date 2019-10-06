تعرّف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثامنة

المواطن - محمد سمعه

انتهت، اليوم الأحد، مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020، حيث نجح فريق ليفربول في البقاء في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة بعد مرور 8 جولات.

وظل مانشستر سيتي في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، بعد خسارته المفاجئة اليوم أمام نادي وولفرهامبتون بثنائية دون رد.

وحاول المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تحقيق الفوز في لقاء وولفرهامبتون من أجل تقليص فارق النقاط مع المتصدر ليفربول في ترتيب الدوري الإنجليزي لكنه فشل.

أما نادي أرسنال فحقق فوزًا صعبًا على حساب نادي بورنموث بهدف دون رد سجله المدافع البرازيلي دافيد لويز، حيث أصبح رصيد الجانرز 15 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالفترة الحالية.

وعلى الرغم من خسارة فريق ليستر سيتي بالأمس من ليفربول بثنائية مقابل هدف، لكن ليستر سيتي نجح في احتلال المركز الرابع حاليًّا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة.

وواصل نادي مانشستر يونايتد نزيف النقاط، وذلك بعد خسارته اليوم أمام نادي نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد أحرزه اللاعب ماثيو لونجستاف، ليتراجع نادي مانشستر يونايتد للمركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد تسع نقاط.

أما نادي تشيلسي فبدأ في تحقيق الانتصار تلو الأخر، وذلك بعد فوزه اليوم على حساب نادي ساوثهامبتون برباعية مقابل هدف، حيث أصبح رصيد تشيلسي بعد الفوز 14 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويتواجد نادي ساوثهامبتون حاليًّا في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد سبع نقاط.

ويحتل نادي واتفورد المركز الـ20 والأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ثلاث نقاط، بعد تعادله مع نادي شيفيلد يونايتد في الجولة الثامنة.