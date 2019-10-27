تعرّف على تشكيل ديربي الهلال والنصر

تعرّف على تشكيل ديربي الهلال والنصر

2019/10/27
الساعة 7:00 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال عن تشكيل فريقه لمواجهة النصر في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تشكيل نادي الهلال مكونًا من:

عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جانج هيون سو، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، جوستافو أكويلار، كارلوس إدواردو، أندري كاريلو، سالم الدوسري، بافيتيمبي غوميز.

وجاء في قائمة الاحتياط كل من: محمد الواكد، عبدالله الحفاظ، حسن كادش، عبدالله عطيف، محمد الشلهوب، نواف العابد، هتان باهبري، سيباستيان جيوفنكو، صالح الشهري.

أما المدرب البرتغالي روي فيتوريا فكشف عن تشكيل النصر الذي جاء مكونًا من:

برادلي جونز، سلطان الغنام، مادو، مايكون، العبيد، بيتروس، الخيبري، يحيى الشهري، جوليانو، عبدالرزاق حمدالله، أمرابط.

بينما جاء في القائمة الاحتياطية كل من: وليد عبدالله، عمر هوساوي، عبدالعزيز الجبرين، مختار علي، أيمن يحيى، عوض خميس، فهد الجميعة، عبدالرحمن الدوسري، فراس البريكان.

وتُقام مباراة الهلال والنصر على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.


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