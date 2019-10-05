تعرّف على حكام مباريات السبت بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام مباريات اليوم السبت، في الجولة السادسة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيُدير مباراة الهلال والاتفاق، الحكم اليوناني تاسيوس سيديروبولوس، وسيعاونه كل من بوليكلوريس كوستاراس وديميتريندس لازاروس، بينما الحكم تركي الخضير حكمًا رابعًا، والبرتغالي إستفيس حكمًا للفيديو، والصربي ريستيك مساعدًا لحكم الفيديو.

بينما يُدير مباراة العدالة والشباب، طاقم هولندي بالكامل بقيادة سيمن موندر، ويعاونه كل من روب دان ناس وجيرماين لابار، بينما سيكون الحكم يانيك فان دي حكمًا رابعًا، وسيكون الحكم مارتين بيريز حكمًا للفيديو والحكم أليكس بوس مساعدًا لحكم الفيديو.

ويُدير مباراة الأهلي والفيحاء الحكم الأسكتلندي بوبي مادين، ويعاونه كل من غرايم ستيوارت وديفيد روم، بينما سيكون الحكم خالد الطريس حكمًا رابعًا، والمجري فيكتور كاساي حكمًا رابعًا، والصربي دورديفيتش مساعدًا لحكم الفيديو.

وسيكون الحكم السلوفيني ماتي جورج حكمًا لمباراة التعاون وأبها، وسيعاونه كل من مانويل فيدالي وزونيك ماتي، بينما سيكون الحكم شكري الحنفوش حكمًا رابعًا، والبرتغالي أكسيسترا حكمًا للفيديو، بينما سيكون الحكم سامي الجريس مساعدًا لحكم الفيديو.