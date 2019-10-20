تعرّف على حكم مباراة الهلال والسد

المواطن - محمد سمعه

سيقود الحكم الدولي السنغافوري محمد تقي مباراة إياب دور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا بين فريقي الهلال والسد القطري بعد غد الثلاثاء.

وستُقام مباراة الإياب على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويحتاج الهلال للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة وذلك من أجل العبور إلى المباراة النهائية في البطولة الآسيوية.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الهلال برباعية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت في مدينة الدوحة القطرية.

من ناحية أخرى،طمأن اللاعب نواف العابد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جماهير الزعيم وذلك بعد مشاركته في التدريبات الجماعية أمس السبت مع نجوم أزرق العاصمة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن نواف العابد شارك في مران استرجاعي، بعد تصديره القلق لجماهير نادي الهلال بوضع يده على قلبه في الشوط الثاني من مباراة ضمك بعد إصابته.

وحبس جمهور نادي الهلال أنفاسه، وذلك بعد رؤيته للاعب نواف العابد وهو يضع يده على قلبه جراء إصابته، في مباراة ضمك التي أُقيمت الجمعة ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.