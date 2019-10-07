تعرّف على موعد مباراة البرازيل والأرجنتين ضمن فعاليات موسم الرياض

المواطن - محمد سمعه

كشفت الهيئة العامة للترفيه عن موعد مباراة البرازيل والأرجنتين، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي ينطلق بداية من 11 أكتوبر حتى 15 ديسمبر المقبل.

وذكرت هيئة الترفيه أن مباراة البرازيل والأرجنتين ستُقام يوم 15 نوفمبر المقبل على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وسبق لمنتخبي البرازيل والأرجنتين أن لعبا في المملكة في شهر أكتوبر الماضي ضمن دورة رباعية ودية شارك فيها المنتخب السعودي والمنتخب العراقي مع منتخبي البرازيل والأرجنتين.

وكان المنتخب البرازيلي فاز بالدورة الرباعية بعد الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد، في مباراة أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

من ناحية أخرى، ستُقام مباراة اعتزال النجم ياسر القحطاني، لاعب الهلال والمنتخب السعودي سابقًا، في الأول من ديسمبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكان ياسر القحطاني أعلن اعتزاله في عام 2018، بعد أن خاض مع الزعيم 156 مباراة نجح خلالهم في إحراز 88 هدفًا.