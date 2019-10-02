تعطيل الدراسة ببغداد وحظر التجوال في بابل والنجف
حصيلة قتلى المظاهرات ارتفعت لـ7 أشخاص

تعطيل الدراسة ببغداد وحظر التجوال في بابل والنجف

2019/10/03
الساعة 12:55 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

قررت محافظة بغداد تعطيل الدوام الرسمي، اليوم (الخميس)، بالتزامن مع استمرار التظاهرات ببعض مناطق العراق.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية “واع”، أن محافظة بغداد ومجلسها قررت تعطيل الدوام الرسمي اليوم للدوائر التابعة لها.

ونوهت الوكالة، إلى فرض حظر التجوال في محافظة بابل والنجف.

وفي الوقت الذي أصدر فيه مجلس الأمن الوطني العراقي، بيانًا عقب عقده جلسة طارئة، دعا فيه المتظاهرين إلى ضبط النفس، مؤكدًا على حقهم في التظاهر، تضاربت الأنباء حول إيقاف جميع الرحلات في مطار بغداد، رغم نفي إدارة المطار صحة ذلك.

يذكر أن حصيلة الاحتجاجات في العراق ارتفعت إلى سبعة قتلى، بينهم شرطي، وقالت مصادر بالشرطة العراقية: إن اشتباكات بالأسلحة في مدينة الناصرية بجنوب العراق اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تراقب عن كثب تطور المظاهرات وتدعو كافة الأطراف في العراق لخفض التوتر.

وقرر وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، أمس الأربعاء، وضع كافة القطاعات العسكرية في حالة تأهب للحفاظ على سيادة الدولة.

وقالت الوزارة في بيان: إن “وزير الدفاع أمر بإدخال كافة القطاعات بالإنذار (في حالة تأهب) للحفاظ على سيادة الدولة والمنشآت الحكومية والأهداف الحيوية وكافة السفارات والبعثات الدبلوماسية، وأكد على ضرورة حفظ النفس”.


هل قرأت هذا ؟
  • متظاهرون يشعلون النار بمبنى في ميسان العراقية
    •
  • إصابة نائب قائد عمليات بغداد في مظاهرات ساحة التحرير
    •
  • الخارجية العراقية تستدعي سفير إيران ببغداد
    •
  • ارتفاع ضحايا المظاهرات في الناصرية بالعراق لـ6 قتلى و110 جرحى
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم