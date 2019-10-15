تعليقات نارية بعد نهاية مباراة السعودية وفلسطين

المواطن - محمد سمعه

أثار أداء الأخضر في مباراة السعودية وفلسطين اليوم، استياء المحللين والنقاد الرياضيين وذلك بعد الأداء السلبي الذي ظهر به المنتخب السعودي خلال الـ90 دقيقة.

وكانت البداية مع الناقد الرياضي عادل الملحم الذي قال بعد نهاية مباراة السعودية وفلسطين: نقطة من رام الله مقبولة في ظل هذا الأداء، كلنا نحب الأخضر وكلنا مع الأخضر ولكن ما يقدمه نجومنا لا يجعلنا متفائلين أبدًا.

وتابع عادل الملحم: أرى نقدًا حادًا لمدربنا بعد مباراة السعودية وفلسطين، على رسلكم يا سادة وعلينا أن نكون واقعيين ومنطقيين مهما جلبنا من أجهزة فنية قديرة الواقع يقول الجود من الموجود، نجومنا الحاليون لا يستطيعون أن يقودوا الأخضر كما كان يفعل أسلافهم، هناك مجموعة شابة بحاجة لمزيد من الوقت كي تتمكن من قيادة الأخضر.

أما الإعلامي مبارك الشهري فقال بعد مباراة السعودية وفلسطين: “هتان معنا ولا معهم ولا مع الأسف، شكرًا للجمهور السعودي الذي أضاع 90 دقيقة من وقته الثمين لمشاهدة منتخب مدّلع”.

وتابع مبارك الشهري: “بعد مباراة السعودية وفلسطين، هتان باهبري مازال لديه وهم وجالس يعيشه، منذ أن كان في الشباب وترسخ هذا الوهم مع انتقاله للهلال وهو أن مناديب السيتي والريال والبارشا يراقبون تحركاته من المدرجات والتوقيع مع أحدهم مسألة وقت”.

أما خالد الشنيف المحلل الرياضي بالقنوات الرياضية السعودية فقال بعد مباراة السعودية وفلسطين: للأسف هناك أفضلية للمنتخب الفلسطيني، وسوء إدارة للمباراة من رينارد، التبديل الأول خطأ وواضح بأنه يبحث عن التعادل، من يتحمل النتيجة هو رينارد.

وفي السياق ذاته قال المحلل الرياضي صالح الداود: لم نشاهد أي بصمة للمدرب هيرفي رينارد في مباراة السعودية وفلسطين، والأدوار كانت معقدة على اللاعبين.

وأصبح رصيد الأخضر بعد التعادل في مباراة السعودية وفلسطين خمس نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، أما المنتخب الفلسطيني فيحتل المركز الثالث.