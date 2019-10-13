تعليق الدراسة غدًا في رجال ألمع بسبب الطقس

المواطن - عسير

علقت الإدارة التعليمية بمحافظة رجال ألمع الدراسة، يوم غد الاثنين، في كافة مدارس المحافظة بنين وبنات للطلبة والعاملين؛ بسبب الأحوال الجوية.

وقال المتحدث باسم تعليم رجال ألمع ناصر جبلي: إنه وفقًا للإنذار المتقدم من مصلحة الأرصاد، وجه مدير تعليم رجال ألمع بتعليق الدراسة غدًا الاثنين، موضحًا أن القرار يشمل كافة مدارس المحافظة “بنين بنات” لكل العاملين، متمنيًا السلامة للجميع.

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير في وقت سابق، المواطنين والمقيمين من الأحوال الجوية غير المستقرة التي تتعرض لها المنطقة.

ودعا المدني إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في المنطقة خلال هذه الفترة.